Assemini, incidente tra via Piave e corso Africa: un’auto “vola” sopra l’altra

Incidente all’alba ad Assemini, tra via Piave e corso Africa. Due automobili, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate proprio a ridosso dell’incrocio tra le due strade. Una delle due, a causa dell’impatto, è finita sopra l’altra: il botto ha svegliato alcuni residenti e ha colto di sorpresa gli automobilisti che, già di buon’ora, si trovavano a passare in una delle zone centrali della città. Tanta paura ma, fortunatamente, nessun ferito.

