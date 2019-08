Market droga in casa, arrestato 20enne

(ANSA) - OLBIA, 6 AGO - Aveva trasformato una stanza della casa dei genitori in un deposito di droga. Un ventenne olbiese è stato arrestato lo scorso fine settimana dalla Guardia di finanza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è iniziato con un controllo su un'auto che i militari hanno fermato all'ingresso di Olbia: il conducente è risultato avere la patente sospesa, ma a insospettire i baschi versi sono stati i cani antidroga che hanno immediatamente segnalato il passeggero.

I finanzieri, visti anche i precedenti specifici del giovane, hanno deciso di perquisire la sua abitazione, dove vive con i genitori e un fratello. Il giovane ha consegnato spontaneamente un piccolo quantitativo di marijuana, dichiarata per uso personale. Sempre su segnalazione del cane Semya, però, i militari hanno individuato una stanza chiusa a chiave dove era custodito un piccolo market della droga: 200 grammi di marjuana, 15 di hashish, 12 dosi di cocaina, 15 grammi di sostanza da taglio e 5 bilancini di precisione. I finanzieri hanno accertato che la droga era di proprietà del fratello del ragazzo fermato, di 20 anni, che è stato arrestato. Il giudice ha poi confermato gli arresti e disposto la misura cautelare dell'obbligo di firma in caserma, due volte al giorno.(ANSA).