Giulini,Cagliari più forte di un anno fa

(ANSA) - CAGLIARI, 5 AGO - "Sono contento perché abbiamo un centrocampo più forte dello scorso anno. E se dovesse arrivare anche Nandez, lo saremo ancora di più. Nainggolan è uno che fa vincere le partite. E noi speriamo di vincere il più possibile".

Così il presidente del Cagliari Tommaso Giulini sul clamoroso ritorno a Cagliari del Ninja. "Un grande - ha detto Giulini - un sogno che si realizza. Abbiamo trovato la quadra anche grazie al suo procuratore. Sarà un punto di riferimento per lo spogliatoio". Altri acquisti? "Le trattative con Nandez speriamo di poterle concludere presto, siamo molto vicini - ha concluso il presidente rossoblù - se dovesse arrivare, potremmo prendere altri due giocatori in prestito, per la fascia sinistra in difesa e per l'attacco".