Venti incendi oggi in Sardegna, quattro di questi hanno necessitato dell’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale. A Desulo, in località Doi, a Orroli, in località Orrù Appiu , a Olbia, in località Sa Minda Nova e a Burgos, in località Castello, dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale provenienti dalle basi elicotteri di Anela.

L'articolo La Sardegna continua a bruciare: oggi venti incendi proviene da Casteddu On line.