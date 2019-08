Pula, svolta dopo decenni: finalmente via ai lavori per eliminare le buche “leggendarie” di Su Pranu

Pula, svolta dopo decenni: finalmente i lavori contro le buche “leggendarie di Su Pranu. L’annuncio della sindaca Carla Medau dopo 20 anni di attesa nel quartiere di Pula “bombardato” dalle voragini: “Oggi è stata aggiudicata la gara all’impresa che effettuerà i lavori mancanti nella lottizzazione Su Pranu e Via Bostares.

Un percorso difficilissimo durato oltre 20 anni, che ha visto diverse amministrazioni impegnate alla ricerca di una soluzione.

Da parte nostra abbiamo agito con grande caparbietà e determinazione, ricercando sempre l’equità e la veridicità delle reciproche posizioni.

I residenti della lottizzazione potranno usufruire di marciapiedi, di illuminazione e strade bitumate degne di un paese civile in cui la sicurezza e la dignità dei cittadini è messa al primo posto

Dopo svariati incontri, animati e proficui, con i cittadini interessati, con gli avvocati delle rispettive parti, dopo procedure di gara lunghe e complesse, I LAVORI AVRANNO FINALMENTE INIZIO!

La nostra Amministrazione, per garantire la massima disponibilità in un momento economico difficile, ha approvato in Giunta un piano di rateizzazione delle somme che dovranno essere corrisposte da ciascuno dei proprietari e assegnatari.

I lavori inizieranno la prima settimana di settembre”.

Fonte: Casteddu On Line







