Il nuovo manager dell’Ats è Giorgio Steri

Giorgio Steri è stato nominato commissario dell’Azienda tutela salute, l’Asl unica sarda. Il provvedimento è stato assunto dalla Giunta regionale, riunita oggi, che ha anche prorogato l’incarico di Paolo Cannas alla guida dell’Azienda ospedaliera Brotzu di cagliari. Entrambi rimarranno in carica per 60 giorni con il compito di svolgere l’ordinaria amministrazione.

La nomina di Steri, responsabile del servizio Igiene Pubblica dell’Assl di Cagliari, ha avuto il consenso – da quanto si apprende – di tutte le componenti della maggioranza che appoggia la Giunta guidata da Christian Solinas.

L’esecutivo è intervenuto d’urgenza dopo la rinuncia del manager della sanità veneta Domenico Mantoan che avrebbe dovuto assumere l’incarico in questi giorni, ma che per il quale si profilavano problemi di incompatibilità tra i due incarichi.

Steri, che subentra al piemontese Fulvio Moirano dimessosi un mese fa, dovrebbe guidare la Ats verso la ‘liquidazione’ in vista dell’annunciata riforma della sanità regionale che prevede la reintroduzione della aziende sanitarie locali. Se la riforma, che deve essere attuata con legge, non verrà perfezionata entro due mesi la Giunta provvederà alla proroga dell’incarico oppure alla nomina di un direttore generale dell’Ats.

Steri, già direttore del Servizio igiene e sanità pubblica della Asl 8, aveva lavorato anche al Servizio Igiene della vecchia azienda ospedaliera di Oristano. Attualmente è in quiescenza e – comunica la Regione – non percepirà quindi alcun compenso.

In una nota della presidenza della Giunta si sottolinea inoltre che “rimane fermo l’interesse per il percorso virtuoso seguito dal Veneto negli ultimi anni in ambito sanitario” per cui “i presidenti Zaia e Solinas si vedranno presto” in modo da “verificare la possibilità e le eventuali modalità di una collaborazione per riformare il sistema sanitario sardo sul modello delle best practices già applicate in Veneto”. (AGI)​

Lunedì, 5 agosto 2019

