Terralba si fa più bella, più sicura e uguale per tutti: stanziato più di un milione

Gli altri interventi riguardano l’acquisto di una nuova spazzatrice, che aiuterà gli operatori ecologici nella pulizia delle strade, con 45 mila euro stanziati; 40 mila euro per l’acquisto dei motocarri; 10 mila euro per le transenne; 40 mila euro per gli arredi e la manutenzione del Palazzo Comunale; 15 mila euro per l’acquisto dell’attrezzatura della Protezione Civile; 15 mila euro per il potenziamento della sorveglianza in piazza San Ciriaco e nella piazza della chiesa di Gesù Maestro, in via Sicilia; 50 mila euro per la manutenzione dei marciapiedi e dell’asfalto della zona industriale; 45 mila euro per la toponomastica: 25 mila euro per il prolungamento in via Marceddì e una rotonda; 15 mila euro per il rifacimento dell’asfalto in tutto il paese, 30 mila euro per la rotonda in via Santa Suina all’incrocio con via Porcella; 25 mila euro per una pista ciclabile in via Suina, 110 mila euro per manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale.

“Stiamo continuando ciò che era in programma già dall’anno scorso”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Grussu. “Gli interventi riguarderanno ciò che reputiamo più importante: scuole, sicurezza stradale, abbattimento delle barriere architettoniche. Vogliamo un paese sicuro, libero e percorribile da tutti”.

Lunedì, 5 agosto 2019

