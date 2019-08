Cagliari, gli spuntini in mezzo al mare a Calamosca: cozze crude e casu marzu ai turisti

Ormai è una tradizione. A Calamosca gli spuntini si fanno in mezzo al mare. Ma non in barca. Il cibo (vino e cozze crude, salsiccia secca pecorino e anche casu marzu) viene sistemato su un materassino galleggiante e tutti intorno i commensali mangiano si divertono godendosi cibo, sole e mare in allegria. I protagonisti sono un gruppo di assidui frequentatori (e ormai animatori) della bellissima spiaggetta cagliaritana che spesso e volentieri coinvolgono i turisti e i curiosi. Il gruppo filma le imprese e diffonde sui social i video che riscuotono grande successo.

