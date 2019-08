Rapina da 50 mila euro questa mattina nel centro di Simaxis ai danni della titolare di alcuni impianti di carburante e di un negozio, Maria Elena Mele, originaria di Ollastra.

La donna, appena uscita dal suo emporio in via Amsicora e diretta in banca per depositare gli incassi, è stata bloccata da un uomo sceso da una Fiat Panda di colore rosso, guidata da un complice. Il rapinatore le ha puntato una pistola al volto e ha chiesto i soldi che la donna aveva con se. Maria Elena Mele ha cercato di trattenere la borsa, ma è stata colpita col calcio della pistola alla testa e si è vista portare via il danaro.

Il rapinatore col suo complice sono fuggiti via.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Si stanno verificando le immagini registrate da alcuni impianti di video sorveglianza.

Sicuramente il rapinatore conosceva la vittima e le sue abitudini.

Maria Elena Mele gestisce a Simaxis un emporio nella via Amsicora e tre impianti di carburante nell’Oristanese: uno all’ingresso di Simaxis, uno nei pressi del Rimedio e un terzo allo svincolo di Santa Giusta della Statale 131.

Lunedì, 5 agosto 2019

L'articolo Rapina a Simaxis da 50 mila euro sembra essere il primo su LinkOristano.it.