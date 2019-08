L’algherese Dore omaggia Bellini e la luna con il suo pianoforte e il suo trio

Prosegue il cammino di Dromos, che questa sera fa tappa a San Vero Milis.

Al centro dei riflettori nel Giardino del Museo Archeologico – con ingresso gratuito e inizio alle 21.30 – ci sarà il pianista algherese Raimondo Dore, alla testa del suo trio con Salvatore Maltana al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria.

Il progetto omaggia il tema del festival (che prende in prestito dalla “Norma” di Bellini il titolo “Casta Diva” per celebrare il cinquantenario dal primo allunaggio dell’uomo) e gioca sull’esaltazione dei contrasti, a partire dall’ironica contraddizione nei termini che il musicista individua nel concetto di castità rispetto al senso dell’essere Diva.

La “Norma” di Bellini è, dunque, sottoposta a un intervento di destrutturazione, per poi essere ricomposta in modo quanto mai straniante e originale. Lo spartito interagisce e dialoga con le immagini altrettanto fondanti, per l’immaginario contemporaneo, proposte nel pionieristico film “Viaggio nella luna” (1902) del regista francese Georges Méliès.

Lunedì, 5 agosto 2019

