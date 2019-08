Matteo Scapin, follia in scooter: così dopo una lite ha ucciso un 21 enne e ferito l’amico di 18 investendoli. Omicidio volontario: è questa l’ipotesi di reato su cui gli inquirenti di Bergamo stanno lavorando e per cui hanno accusato il 33enne di Curno Matteo Scapin., risultato anche positivo all’alcol test, che ieri ha investito uno scooter uccidendo un 21enne e ferendo gravemente l’amico di 18 anni.

I particolari sul nostro giornale partner Quotidiano.net: “La tragedia sabato notte ad Azzano San Paolo lingo la Cremasca, dopo che i due ragazzi avevano avuto una lite con Scapin all’interno di una discoteca di Orio al Serio. Per la morte di Luca Carissimi, rimasto ucciso sul colpo, Scapin. deve rispondere di omicidio

volontario e di tentato omicidio volontario per il ferimento di Matteo Ferrari, che versa in condizioni disperate al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. A inchiodare il conducente della Mini sarebbero le telecamere di sorveglianza che fanno vedere l’auto che affianca la Vespa su cui ci sono Luca e Matteo. Scapin è in carcere a disposizione del pubblico ministero”.

