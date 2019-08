Bolotana, scoperta una piantagione di marijuana: dalla vegetazione spuntano 2000 piante

Una piantagione di cannabis con oltre 2000 piante è quella scoperta dalla compagnia Carabinieri di Ottana, in un’operazione congiunta con la Stazione di Bolotana e due squadre dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, nelle campagne di Bolotana in località Sos Bados. Nei guai è finito R.P. 51enne di Dolianova, colto in flagrante mentre era intento alla cura della piantagione. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Massama. Deve rispondere del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti aggravata dall’ingente quantitativo.