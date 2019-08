Tragedia nelle acque del Poetto di Cagliari, l’uomo morto era un sardo residente in Piemonte

È ritornato nella “sua” Sardegna per trascorrere le vacanze estive, ma purtroppo non potrà più rivedere la sua casa in Piemonte. È un sardo di 80 anni, da anni residente nella Regione del nord Italia, l’uomo morto stamattina alla prima fermata del Poetto. Verso le 9:30 ha avuto un malore mentre si trovava in acqua per fare il bagno. I bagnini hanno fatto di tutto per strappare l’anziano alla morte mentre i bagnanti stavano chiamando il 118 per chiedere soccorso. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata Mike, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Inutile anche l’utilizzo del defibrillatore, l’ottantunenne morto era cardiopatico. Sul posto, allertata dai soccorritori, è anche giunta una pattuglia della squadra volante della polizia di Cagliari.

