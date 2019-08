Ats, dopo il “no” di Mantoan è Giorgio Steri il nuovo commissario della sanità sarda: “Lavorerà gratis”

Il dottor Giorgio Carlo Steri è stato designato dalla Giunta regionale – convocata stamane dal presidente Christian Solinas – quale commissario straordinario dell’ATS, l’azienda per la tutela della salute della Sardegna. La nomina consentirà l’immediata e piena operatività dell’azienda sanitaria. Steri, già direttore del Servizio igiene e sanità pubblica della ASL 8, è attualmente in quiescenza e non percepirà quindi alcun compenso, permettendo un significativo risparmio. Rimane fermo l’interesse per il

percorso virtuoso seguito dal Veneto negli ultimi anni in ambito sanitario.

Pertanto, i presidenti Zaia e Solinas si vedranno presto per verificare la possibilità e le eventuali modalità di una collaborazione tra Veneto e Sardegna per riformare il sistema sanitario sardo sul modello delle best practices già applicate in Veneto.

