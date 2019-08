Fradis Minoris, pesce laguna ed erbette

(ANSA) - PULA, 5 AGO - Il pescato di laguna e mare nel rispetto della biodiversità, erbette spontanee e prodotti locali a filiera corta. Gusti del territorio abbinati ad arte nei piatti di Simone Lolli. E' il giovane chef del ristorante Fradis Minoris, con terrazza sul mare nel parco lagunare di Nora, sulla costa sud occidentale della Sardegna. Il suggerimento è arrivare all'ora del tramonto, per godere di un paesaggio che si tinge di mille sfumature di colori, riflessi tra specchi d'acqua e cielo.

Gusto, paesaggio, ambiente, sostenibilità e archeologia: non sono distanti infatti la Torre Aragonese e le vestigia dell'antica città di Nora.

Daniela Fadda e Geppi Ollano, i gestori del locale, accolgono i clienti con la loro carica di simpatia. Lo chef, invece, li accompagna in un percorso sensoriale. Un trionfo di pesci di laguna, dal muggine alle orate e spigola, o che vivono in mare aperto come palamite e sgombri, insaporite con le erbe aromatiche che crescono attorno alla zona umida o lungo la costa: salicornia, finocchio di mare, ravastrello, asparagi selvatici. E a dire l'ultima parola è l'estro e la competenza di Simone Lolli. Tre i menù degustazione per la cena, uno per il pranzo oltre alla carta. Da non perdere "palamita, pesto, crema di primo caglio, pomodori e mandorle, "scampo cotto e crudo in pizzaiola", "spaghetto gentile, cacio pepe, salicornia e lime".

Impreziosiscono la carta due creazioni di Claudio Melis, lo chef sardo del ristorante In viaggio di Bolzano, una Stella Michelin: "Spaghetti alla bottarga" e "Scorfano, finocchi e cipollotto".

Prima di sedersi a tavola il parco lagunare offre la possibilità di partecipare a percorsi didattici e visitare il centro di recupero delle tartarughe marine, più escursioni in laguna in canoa o snorkeling in mare. (ANSA).