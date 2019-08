Provincia Sassari: s'insedia commissario

(ANSA) - SASSARI, 5 AGO - Passaggio di consegne alla Provincia di Sassari fra il commissario uscente, Guido Sechi, e il nuovo responsabile dell'ente, nominato dalla Giunta regionale, Pietrino Fois.

"Non può che essere un onore per me amministrare questa Provincia", ha detto l'esponente dei Riformatori dopo aver ricevuto il testimone da Sechi. "Ringrazio il mio predecessore che ha lasciato l'ente con un'ottima impostazione. Ora mi auguro - ha proseguito Fois - di poter contribuire al rilancio del nord Sardegna, partendo proprio dal ruolo fondamentale che la Provincia può e deve esercitare. Mi sono appena insediato ma mi sento di poter dire che le priorità da affrontare contando sull'attenzione che la Regione ci vorrà garantire, sono la rete stradale e la manutenzione degli edifici scolastici".

A fare da cerimoniere per il cambio alla guida della Provincia è stato l'assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna. "Oggi assistiamo al passaggio di consegne fra uno scrupoloso servitore dello Stato quale si è dimostrato il commissario Guido Sechi e un uomo del territorio come Pietrino Fois. Con la riforma che attueremo, troveremo le ragioni per riempire le Province di contenuti, funzioni e risorse affinché possano svolgere al meglio il loro compito", ha concluso l'assessore. (ANSA).