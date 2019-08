Da Oristano agli Stati Uniti per incontrare gli scout di tutto il mondo

Annachiara Cappai, unica oristanese al raduno in Virginia, con i capi Alessio Losenno e Gabriella Fadda

Amare la natura, stare in compagnia e aiutare il prossimo: questi sono alcuni dei principi degli scout. Sono ormai tantissimi i ragazzi che decidono di iscriversi in un gruppo scout e che poi rimangono affezionati per tanti anni, alcuni per tutta la vita, all’impegno preso.

Annachiara Cappai ha solo 16 anni, ma è scout già da otto. Studente al Liceo Classico De Castro fa parte del gruppo Oristano 1, della Parrocchia del Sacro Cuore.

Con i suoi capi Alessio Losenno e Gabriella Fadda, è stata l’unica oristanese presente al West Virginia, raduno di scout mondiale, nella Summit Bechel Reserve sul Mount Hope, dove tutti gli scout del mondo hanno potuto vivere condividere avventure, sport e divertimento.

Gli italiani hanno partecipato in un unico contingente della Federazione Italiana dello Scoutismo, composto da soci AGESCI e CNGEI. Erano 1231 persone tra Capi, Assistenti Ecclesiastici, ragazzi e ragazze.

Dalla Sardegna sono partiti solo in venti, due capi e un assistente ecclesiastico.

Lunedì, 5 agosto 2019

L'articolo Da Oristano agli Stati Uniti per incontrare gli scout di tutto il mondo sembra essere il primo su LinkOristano.it.