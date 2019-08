Incendi:allerta alto rischio in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 5 AGO - Giornata da bollino arancione in quasi tutta la Sardegna per alto rischio di incendi. La Protezione civile regionale ha emesso per tutta la giornata di lunedì 5 agosto un avviso con attenzione rinforzata nel Sulcis, nel Campidano di Cagliari e Oristano, nel Nuorese e nel Logudoro. Nelle altre zone dell'Isola l'allerta roghi è media, indicata con codice giallo.

In arrivo anche una nuova intensa ondata di calore, complice, secondo il sito 3bmeteo.com, l'ingresso di di masse d'aria calda di matrice subtropicale. Da mercoledì 7 si prevedono temperature superiori ai 35 gradi, con picchi di 38-40 sulle aree interne della Sardegna.