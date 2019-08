Cagliari, bottino “d’oro” al Ss. Trinità: rubati antitumorali e medicine per la chemioterapia

Non sembrano aver puntato “a caso” i ladri entrati, nella notte, all’interno della farmacia dell’ospedale cagliaritano di Is Mirrionis. Come anticipato da Casteddu Online, i delinquenti hanno forzato la porta per entrare nei metri quadri dove vengono custodite molte medicine, tutte indispensabili per i tanti pazienti ricoverati nei reparti della struttura. E il bottino è davvero “d’oro”: circa 600mila euro di farmaci portati via, tra antitumorali e scatole contenenti medicine somministrate ai pazienti che fanno la chemioterapia. Il personale interno dell’ospedale ha finito la conta dei danni, e ha appunto notato che mancano varie decine di scatoloni con, dentro, i preziosissimi farmaci. Sul caso sono già partite le indagini a tappeto dei carabinieri, bisogna soprattutto capire se l’azione dei malviventi sia stata ripresa da qualche telecamera. In quel caso, la loro fuga potrebbe avere le ore contate. Sullo sfondo, rimane il mega furto compiuto all’interno di quel Santissima Trinità che, di frequente, balza agli onori delle cronache non certo per fatti positivi.

L’ultimo episodio, raccontato in esclusiva dal nostro giornale, solo pochi giorni fa, quando erano stati scassinati i distributori automatici di cibo e bevande installati nei reparti di radiologia e dialisi.

