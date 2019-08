I poliziotti hanno arrestato un 48enne nuorese, Francesco Sirigu, e un un 37enne algerino, Ramadan Souci, entrambi per il reato di furto aggravato all’Iperpan di viale La Plaia. I due sono stati bloccati dagli agenti quasi in “contemporanea”: il quarantottenne, pregiudicato, è stato bloccato dopo essere passato dalle casse con una borsa a tracolla molto gonfia. Fatali sono state le barriere antitaccheggio: l’uomo aveva pagato solo due prodotti, “dimenticandosi” di pagare rasoi e dentifrici per un valore di 43 euro. Non solo: dentro i pantaloni aveva nascosto un’altra confezione di lamette da barda del valore di circa dieci euro. Presto dovrà difendersi davanti al giudice. Il 37enne algerino, invece, è stato pizzicato e bloccato da vigilantes dell’Iperpan.

Dopo aver danneggiato delle scatole di cibo, ha riempito il borsello e le tasche dei pantaloni di scatolette di tonno, formaggio, carne in scatola e due bottiglie di birra per un valore di circa venticinque euro. Anche per lui sono scattate le manette.

L'articolo Cagliari, rubano rasoi e tonno all’Iperpan di viale La Plaia: arrestati un nuorese e un algerino proviene da Casteddu On line.