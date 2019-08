Cagliari, minaccia e picchia l’anziana madre dopo l’ennesimo litigio: 47enne cagliaritano in manette

Ha aggredito la madre, per l’ennesima volta, picchiandola per futili motivi. E lei, ormai esasperata, ha chiamato il 113 chiedendo aiuto: è solo grazie a questo gesto, unito al tempestivo arrivo degli agenti di uno degli equipaggi della squadra volante di Cagliari se la donna se l’è cavata senza gravi conseguenze fisiche. L’aggressore è il figlio, un 47enne seguito dal Centro di salute mentale e schiavo dell’alcol: i poliziotti, sin da quando sono arrivati davanti all’appartamento, hanno sentito le sue urla, indirizzate all’anziana madre: minacce su minacce, poi le botte. Dopo gli accertamenti l’uomo è stato arrestato e accompagnato a casa di un parente in attesa dell’udienza davanti al giudice con rito direttissimo.

