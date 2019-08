Bolotana, trovate 2mila piante marijuana

È stato sorpreso mentre annaffiava e si prendeva cura di una piantagione di marijuana a Bolotana, nel Nuorese. Arrestato Roberto Prasciolu, 51 anni di Dolianova e sequestrate oltre duemila piante di cannabis. Il blitz condotto dai carabinieri della Compagnia di Ottana e della Stazione di Bolotana, con la collaborazione di due squadre dei Cacciatori di Sardegna è scattato alcuni giorni fa in località Sos Bados. I militari hanno sorpreso il 51enne che curava le piante, alte anche un metro e venti, e lo hanno arrestato. Sono in corso le indagini per individuare gli eventuali complici.