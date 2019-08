Rapina questa mattina a Simaxis ai danni della titolare di alcuni impianti di carburanti e di un negozio, Maria Elena Mele, originaria di Ollastra.

La donna, mentre si recava in banca, è stata aggredita da un uomo che le ha portato via una borsa con circa 50000 mila euro in contanti.

La commerciante ha cercato di reagire, ma è stata sopraffatta dal rapinatore che è fuggito via.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Sicuramente il rapinatore conosceva la vittina e le sue abitudini.

segue

L'articolo Rapina stamane a Simaxis, il bottino è di cinquantamila euro sembra essere il primo su LinkOristano.it.