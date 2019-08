Quartucciu, il fuoco non risparmia la storia: incendio vicino alla necropoli di Pill’e Matta

Incendio nella zona di Pill’e Matta, in piena campagna a Quartucciu. Le fiamme sono divampate a ridosso della zona dove è stata scoperta, anni fa, una necropoli punico-romana: il fuoco ha colpito in pieno alcuni alberi di mandorlo e, dalle primissime stime, sono almeno tre gli ettari di terreno ridotti in cenere. Sul posto, impegnati a domare il rogo, i Nos di Quartu Sant’Elena insieme agli uomini del Corpo forestale della stazione di Sinnai, il Masise e il Vab di Sinnai. Quasi sicura l’origine dolosa.

