Agosto Simaxese: c’è la Festa dell’emigrato e quella dedicata a Sant’Elena

Due date nel calendario dell’agosto Simaxese promosso dalla Pro loco del paese col concorso dell’Amministrazione comunale e della Regione. La prima è quella di sabato prossimo 10 agosto. In programma la ventitreesima edizione della Sagra dell’emigrato. Sarà un momento importante per la comunità. A . Simaxis, come in tanti altri paesi della Sardegna, in queste settimane d’estate sono diversi agli emigrati che vivo nella penisola o all’estero e che rientrano per un periodo di ferie. Il riannodarsi dei legami con la propria comunità d’origine, il ritrovarsi con familiari e amici. Giornate piacevoli che trovano riscontro appunto nella Festa dedicata agli emigrati. La Pro loco ha organizzato un momento conviviale e di festa per riunirli. Sabato la ventitreesima edizione della Festa dell’emigrato sarà ospitata nella piazza Carlo felice. Alle 20 prevista la cena a base di pasta, petza imbinada, contorno di patate, formaggio , pane , vino e acqua (costo a persona 8 euro). Alle 21 quindi lo spettacolo musicale Bayla Sardinia. Sicuramente sarà una serata che richiamerà tante persone e che nel calendario dell’Agosto Simaxese anticiperà la seconda date prevista, quella di domenivca 18 agosto. Stavolta ci sposterà a San Vero Coingius. La frazione sarà in festa per Sant’Elena. Nella piazza Giovanni XXIII i festeggiamenti articolata in alcuni appuntamenti. Al mattino, con inizio ella e10.30 la messa in onore dell Santa; alle 18 le visite guidate al sito archeologico di San Teodoro; quindi in serata nella piazza Giovanni XXIII ancora un momento conviviale: cena a base di fregola allo scoglio, gamberoni alla vernaccia, contorno di surimi, pane, acqua e vino (costo a persona 10 euro). Seguirà alle 21 lo spettacolo Ballade ballede bois.

Da segnalare che la Pro loco di Simaxis non ha dimenticato i più piccoli. Nel cartellone dell’Agosto Simaxese, in con concomitanza con la Festa dell’emigrato a Simaxis e con i Festeggiamenti in onore di Sant’Elena a San Vero Congius. per i bambini è stato previsto un simpatico momento di intrattenimento col montaggio di giochi gonfiabili.

Alla Pro loco di Siamxis in queste ore si lavora agli ultimi aspetti organizzativi dei due appuntamenti sostenuti entrambi dall’amministrazione comunale, impegnata a sostenere le varie manifestazioni promosse dalle associazioni locali. E’ stato così anche nelle scorse settimane quando a Siamxis si sono svolte la Sagra della melanzana (organizzata dal Gruppo folk il 13 luglio), e la Festa patronale (organizzata dal comitato della leva 1969, dal 18 al 21 luglio). In precedenza già l’amministrazione comunale aveva dato il proprio sostegno a diverse altre iniziative.