Il ritorno dal mare ha avuto un epilogo “salato” inaspettato, per Daniele Vozzella, trentanovenne di Uta, che dovrà pagare “circa cinquecento euro per far riparare il paraurti posteriore della mia Fiat Tipo grigia, tamponata da un uomo alla guida di un’Alfa Romeo. Dopo che mi ha colpito non si è fermato, anzi, è fuggito”. Questo il suo racconto: “Ero fermo al semaforo, in quel momento rosso, della 554 in direzione 131, dove c’è il bivio per Dolianova o Monserrato. L’auto mi ha colpito da dietro, il botto è stato bello forte, tanto che qualche automobilista è sceso dalla propria auto per sincerarsi che tutti stessimo bene”. Chi stava decisamente bene, almeno stando al racconto di Vozzella, era il guidatore “dell’Alfa Romeo. Non si è fermato e, dopo avermi superato, è fuggito via. Ho provato a raggiungerlo ma è stato impossibile”, racconta Vozzella, “in auto con me c’erano la mia compagna e la mia bambina. Chiunque abbia qualche dettaglio utile a rintracciare il ‘delinquente’ che non si è fermato mi può chiamare al +393397782122”.

L'articolo Incidente con “fuga” sulla 554: “La mia auto tamponata, aiutatemi a trovare il pirata della strada” proviene da Casteddu On line.