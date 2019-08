Torre delle Stelle, i residenti davanti al parcheggio pieno: “Comune, fai pagare chi lascia l’auto”. Ecco l’appello dei residenti di Torre delle Stelle rilanciato sui social: “Ore 8.40, domenica 4 agosto. Il Parcheggio della spiaggia Genne Mari é già pieno come un uovo. Uno dei pochi posti rimasti dove si parcheggia gratis,vengono tutti qui!

Al comune di #Sinnai sembra così brutto usucapire il parcheggio e far pagare almeno 3 euro a macchina al giorno? Soldi utili per pagare qualcuno che rimuoverà la spazzatura che invaderà strade e parcheggio a fine giornata”.

