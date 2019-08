Scala Erre in fiamme, Porto Torres nella morsa degli incendi: “Adesso basta, stiamo pagando un prezzo altissimo”

Dopo l’incendio nella fabbrica di vernici e solventi, scoppiato la scorsa settimana nella zona industriale di Porto Torres, tornano le fiamme. Stavolta ad andare in fumo è la discarica comunale di Scala Erre. Un sinistro nuvolone di fumo nero si è innalzato a pochi chilometri dall’abitato, mettendo in agitazione abitanti e turisti. Al momento non abbiamo elementi certi di riferimento, di sicuro quel fumo nero non fa presagire niente di buono. Abbiamo raggiunto al telefono, il dirigente nazionale del Partito Sardo d’Azione Bastianino Spanu che è decisamente contrariato da questo ennesimo rogo: “Adesso basta! Non sappiamo cosa ci sia dietro a questi incendi, sicuramente Porto Torres ha pagato e sta pagando un prezzo altissimo in termini ambientali”. Attendiamo gli sviluppi della situazione per fornire ulteriori dettagli.

