Lui si chiama Buddha, ha 2 mesi è uno shitzu nero con delle macchiette bianche sul collo, mento, zappe e pancia. È molto diffidente e sicuramente impaurito. È stato portato via venerdì da una stradina privata di Is Molas per poi essere lasciato lontano da casa sua. I padroni sono disperati: “Lo stiamo cercando disperatamente Si offre ricompensa per chi lo trova e lo riporta a casa. Se lo vedete in giro o magari con qualcuno potete chiamare i seguenti numeri : 3470748361— 3476678651 Grazie anticipatamente per la collaborazione”.

L'articolo Is Molas, è sparito Buddha e appena due mesi: sos e ricompensa per chi lo ritrova proviene da Casteddu On line.