Incidente stradale a Quartu, auto sbanda e si ribalta su un fianco: i Vigili del Fuoco intervengono per soccorrere gli occupanti e mettere in sicurezza il veicolo e la sede stradale. Tre i feriti affidati al 118.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 19:20 circa per un incidente stradale tra via Boito e via Palestrina a Quartu Sant’Elena. Per cause ancora da accertare, un’auto ha sbandato finendo su una seconda autovettura in sosta per poi ribaltarsi: tre i feriti affidati al personale soccorritore inviato dal Servizio di Emergenza del 118.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto gli agenti della Polizia municipale di Quartu per gli accertamenti e i rilievi di legge.

L'articolo Quartu, auto perde il controllo e si ribalta su un fianco: tre feriti in ospedale proviene da Casteddu On line.