Cagliari città sicura o no? Truzzu: nessuna emergenza. Il centrosinistra: ha cambiato idea….Si accende il dibattito politico in città. La consigliera Giulia Andreozzi: “I balordi e i delinquenti ci sono sempre stati. Cagliari non sta vivendo un’emergenza sicurezza negli ultimi anni. Sono i dati a parlare, anche se in campagna elettorale lo stesso Truzzu si esprimeva in termini diversi”. La Andreozzi si riferisce all’intervista rilasciata dal sindaco Truzzu oggi all’Unione sarda, nella quale il sindaco ha di fatto “smentito” l’allarme sicurezza dell’assessore della lega, affermando che “Cagliari è una città sicura, ma si può aumentare la percezione di sicurezza. Alcuni anni fa ci sono state diverse aggressioni alle donne”. Molti i post sui social di esponenti del centrosinistra che sottolineano le opinioni non proprio coincidenti tra il sindaco e la Lega.

