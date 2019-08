Led Zeppelin a Londra, 4 agosto 1979 con 400mila persone: il commovente ricordo di un sardo

Per caso 40 anni fa in the evening. Un giorno che sembra ieri – Knebworth Park nei pressi di Londra il 4 Agosto 1979 – avevo 18 anni e lì vivevo il primo mega concerto della mia vita insieme a circa 400.000 spettatori. Per molti di noi è stata la prima esperienza ad un festival di tale portata, centinaia di migliaia di spettatori; non avevamo mai visto qualcosa di così straordinario, come se tutti i cittadini di Cagliari e periferia si fossero dati appuntamento nello stesso momento nello stesso luogo. E’ stata l’unica volta in cui avremmo potuto vedere gli Zeppelin esibirsi dal vivo fatto casuale ed indimenticabile. I biglietti li comprammo a Piccadilly Circus litigando con due punk (non sapevamo neppure cosa fossero) che, per così dire, si inferocirono per il fatto che andassimo ad un concerto dei Led Zeppelin. Per loro era musica spazzatura e ci presero a parolacce, cosa che non accettammo con balentia… e che cavolo.

Presi i biglietti ci trasferimmo nel luogo del Festival, la notte la passammo chiusi dentro una tendina, ci addormentammo e fummo svegliati dalla musica dei Fairport Convention di Chas & Dave. Richiudendo la tenda ci passavano a fianco centinaia di spettatori, che per lo più trasportavano casse di birra; birra che sarebbe tornata utile quando si presentarono sul palco i Led Zeppelin, riuscimmo ad arrivare sin sotto il palco, passando letteralmente sopra corpi di gente stramazzata dal bere e forse altro. Il festival è iniziato circa alle 11, il concerto durerà oltre 3 ore, proseguendo tutto il giorno suonarono: Todd Rundgren e Utopia; Southside Johnny; Marshall Tucker; Comandante Cody; Fairport Convention di Chas & Dave. Giornata colorata straordinaria, con la simpatica intrusione di una coppia di sposi arrivata più tardi, la sposa e sposo in abito passarono indenni tra la folla ed arrivarono davanti al palco fra gli applausi.

Vorrei solo poter tornare indietro, ero lì con il mio fratello di viaggio Lino, noi amavamo i Rolling Stones di cui parte della band avrebbe suonato il giorno 11 agosto seconda data, con il nome The New Barbarians (Keith Richards e Ron Wood) rimane il nostro unico rammarico. Una giornata straordinaria, se non vi fosse stata la casuale coincidenza avremmo visto il film concerto “The Song Remains the Same” al Cinema Corallo, invece… abbiamo sentito in quel di London: In the Evening, Stairway to Heaven, Rock and Roll, Whole Lotta Love “musichetta” ed anche se amavamo più dei Led Zeppelin e dei Beatles i ROLLING STONES è stato un giorno indimenticabile. Curiosità, chi c’era oltre noi?

Gianfranco Carboni

L'articolo Led Zeppelin a Londra, 4 agosto 1979 con 400mila persone: il commovente ricordo di un sardo proviene da Casteddu On line.