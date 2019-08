Follia a El Paso in Texas, 20 morti e 26 feriti. Il maggiore indiziato è un giovane Patrick Crusius 21 anni, di Allen, appena fuori Dallas, armato di un fucile mitragliatore modello AK – 47, ha aperto il fuoco tra la folla in un centro commerciale. Da quanto si apprende dalla CNN, il ragazzo avrebbe pubblicato su 8chan (una bacheca di messaggistica on line) 20 minuti prima di aprire il fuoco, un documento farneticante che inneggia all’odio razziale e contro gli immigrati ispanici. Le indagini sono in corso da parte del FBI.

Gigi Garau

L'articolo Follia a El Paso in Texas, 20 morti e 26 feriti proviene da Casteddu On line.