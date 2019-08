Una donna si tuffa da Cala Goloritzè: ricoverata in gravi condizioni. Brutta avventura per una donna che oggi si è lasciata tentare da un tuffo dall’arco di Cala Goloritzè e ha riportato un trauma spinale, secondo le prime indicazioni dei soccorritori. La donna è stata portata in elicottero d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove i medici sono intervenuti prontamente.

