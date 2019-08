Omicidio in Ogliastra, ad Arzana. E’ stato ritrovato, in un maneggio vicino al paese, il cadavere di Cesare Balzano, 50 anni, operatore ecologico, aveva numerosi precedenti alle spalle. L’uomo, secondo le prime notizie, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Lanusei. Indagini in corso.

Notizia in aggiornamento

L'articolo Omicidio ad Arzana: 50enne ucciso a colpi d’arma da fuoco proviene da Casteddu On line.