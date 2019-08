Carbonia, ambulanza dei volontari distrutta dalle fiamme: “Una nuova costa 70mila euro, aiutateci” 

Una delle ambulanze della SolkiSoccorso divorata dal fuoco in via Monti. La disperazione dei volontari: “Faremo periziare il mezzo, per noi è stato un attentato. Chi può ci doni soldi, è stato distrutto anche il defibrillatore”Una delle ambulanze della SolkiSoccorso, associazione di volontariato di Carbonia, è stata distrutta dal fuoco. Un corto circuito o una fatalità? Difficile dirlo, al momento: i Vigili del fuoco, intervenuti in via Monti per spegnere il rogo, non hanno trovato tracce di possibili inneschi. Ma loro, i volontari, sono pronti a mettere la “mano sul fuoco” sull’origine dolosa: “Non è la prima volta che capita in città, faremo periziare il mezzo”, afferma il rappresentante legale Mariano Fois. “Sono pronto a presentare una denuncia contro ignoti alle Forze dell’ordine, al più presto farò periziare ciò che resta dell ambulanza. È andato tutto distrutto, sia il mezzo sia i preziosissimi strumenti contenuti al suo interno, incluso un defibrillatore. Il rogo è stranamente scoppiato pochi minuti dopo che i ragazzi erano usciti, a bordo dell’altra ambulanza, per svolgere un intervento. In zona non so se ci siano telecamere, lo spero davvero”, osserva il 43enne. Mano “maledetta” dell’uomo o fatalità, l’unica certezza è che, di quell’ambulanza, è rimasto solo lo scheletro. “Ci servono almeno settantamila euro per poterne acquistare una nuova. Lancio un appello”, così Fois, “chiunque possa donarci qualcosa è il benvenuto”. Per poter aiutare la SolkiSoccorso basta mettersi in contatto con la sua sede principale di via Monti attraverso un messaggio sulla loro pagina ufficiale Facebook: https://www.facebook.com/SolkiSoccorso-1620401914872250/

Fonte: Casteddu On Line







Sarda News non rappresenta una testa giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.