Mantoan rinuncia alla guida dell’Ats

Nominato appena giovedì scorso, Domenico Mantoan, il nuovo commissario straordinario dell’ATS, Azienda per la tutela della salute della Sardegna, ha già rinunciato all’incarico. La notizia è giunta ieri dal Veneto nella stanze della Regione. Mantoan avrebbe rinunciato dopo un colloquio col presidente della giunta regionale Luca Zaia e in seguito a problemi emersi proprio in regione, dove occupa l’incarico di direttore generale dell’Area Sanità e Sociale.

A Cagliari adesso si dovrà ripartire da zero e la giunta regionale dovrà trovare un nuovo manager per la guida dell’azienda sanitaria al momento priva di un responsabile.

Domenica, 4 agosto 2019

