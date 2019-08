Cagliari, martedì l’ultimo saluto al giovane Marco Zhang

Si terrà martedì 6 agosto, alle 16, presso la sala culto del cimitero di San Michele in piazza dei Castellani, a Cagliari, il funerale di Marco Danxiang Zhang, il 38enne di origine cinese, morto in un terribile incidente stradale in sella alla sua moto lo scorso 27 luglio sulla statale 125, tra Burcei e San Vito.

Il giovane ristoratore di 38 anni molto conosciuto e stimato lavorava nel locale Mizuumi di viale Diaz. Era un grande appassionato di basket, aveva infatti militato in diverse squadre. Tantissimi i post di cordoglio nella sua pagina facebook. Martedì l’ultimo saluto.