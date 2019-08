Siliqua, scoppia un incendio nel fienile: in fiamme 500 rotoballe

Incendio in un fienile nei pressi di un’azienda agricola, in località Matta Panenna a Siliqua: in fiamme oltre 500 rotoballe di fieno. La squadra “5A” dei Vigili del Fuoco di Iglesias, arrivata sul posto attorno a mezzanotte è state impegnata per gran parte della notte nello spegnimento del rogo, evitando la propagazione delle fiamme all’intera attività. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

