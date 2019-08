Carbonia, in fiamme nella notte l’ambulanza della Solki Soccorso

Un incendio, di probabile origine dolosa, ha distrutto una ambulanza dell’associazione “SolkiSoccorso” di Carbonia. Il mezzo, parcheggiato nella sede di via Monti, è andato distrutto mentre i volontari erano impegnati in un intervento. Duro lo sfogo dei membri dell’associazione e tanta l’indignazione da parte dei cittadini che, appresa la notizia, hanno manifestato solidarietà ai volontari e rabbia contro chi potrebbe aver dato fuoco volontariamente al mezzo di soccorso. “Vorrei ringraziare chi stanotte, pochi minuti dopo l’uscita in intervento della squadra con l’altra ambulanza, si è preso la briga di farci questo regalo. Ma no – ironizza drammaticamente l’associazione – sarà la piaga del corto circuito che da tempo colpisce Carbonia “.

Fonte: Casteddu On Line







