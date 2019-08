Rifiuti, Alghero virtuosa: vola la raccolta differenziata con il 71,5 per cento

Nel mese di Luglio, Alghero raggiunge e supera, per la prima volta, il 70% di raccolta differenziata registrando il record assoluto di 71,5%. L’importante risultato innalza la media annuale, consentendo al Comune di Alghero di superare il 65% di media e quindi, se mantenuto questo trend positivo, per la prima volta il Comune non pagherà la penalità che la Regione applica ai Comuni che non superano il 65% di raccolta differenziata. Nello stesso mese dell’anno scorso la percentuale registrata era del 65%.

“Si tratta di un buon risultato che ci consente di recuperare il trend negativo di inizio anno- commenta il Sindaco Mario Conoci – ma il dato registrato dimostra che Alghero ha le potenzialità per fare di più, per essere riconosciuta come una città sostenibile in tutti i settori. È un dato importante che ci spinge a migliorare e ad impegnarci tutti, Amministrazione per prima, cittadini, imprese, per arrivare ad ottenere benefici per la collettività”. L’obiettivo ora è superare il 70% di raccolta differenziata nei mesi a seguire, così da poter raggiungere il riconoscimento della premialità regionale a vantaggio di tutti i cittadini di Alghero.

“Il merito, accompagnato dallo sforzo di tutti i soggetti coinvolti, con il Settore Ambiente in prima fila, insieme ai cittadini e alle grandi utenze commerciali – spiega l’Assessore all’Ambiente Andrea Montis – va riconosciuto anche alla volontà dell’Amministrazione di fare di più, differenziando ulteriormente i rifiuti conferiti all’Ecocentro. In particolare da Luglio il Comune di Alghero non porta più in discarica le terre di spazzamento , preferendo il recupero differenziato di questo rifiuto in un apposito impianto di trattamento”. Il trend ha avuto una svolta nella risalita proprio a seguito delle iniziative dell’Amministrazione attuate a Luglio, con iniziative mirate che hanno portato alla svolta del 71,5% di luglio.

