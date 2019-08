Cagliari sconfitto 4-1 nel secondo test

(ANSA) - CAGLIARI, 3 AGO - Cagliari sconfitto 4-1 nella seconda amichevole in Germania contro il Friburgo, formazione che milita nella Bundesliga. Dopo la vittoria nel match delle 14.30 (1-0, gol di Joao Pedro), l'allenatore Maran ha schierato il resto della nutrita rosa. Schieramento con la difesa a tre.

Non solo seconde linee, ma anche tanti giocatori che sperano in qualcosa di più. Ad esempio Cerri: al 5' l'ex Perugia ha portato in vantaggio il Cagliari dopo un disimpegno allegro di portiere e difesa avversaria. Al 16', però, il Friburgo ha segnato il suo primo gol del pomeriggio con Holer. Al 20' palo di Koch, poi raddoppio di Holder al 25' e rete del 3-1 di Koch al 27'.

Nella ripresa, al 14', il poker di Schlotterbeck.