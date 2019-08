Addio a Teresa Matta, Pisabella

Scomparsa l’attrice oristanese che col fratello Emilio proponeva i simpatici sketch in lingua sarda

Cordoglio a Oristano per la scomparsa di Teresa Matta. Aveva 94 anni e il suo nome è legato a quello del fratello Emilio, venuto a mancare a novembre del 2016: Teresa ed Emilio Matta sono stati due noti attori in lingua sarda. Hanno portato in scena i lavori del commediografo Antonio Garau, ma soprattutto sono stati conosciuti dal pubblico per i popolari sketch nei quali interpretavano i personaggi di Peppantoni e Pisabella.

Tante risate per quelle storie oristanesi che i fratelli Matta creavano di volta in volta proponendo divertenti siparietti sui palchi delle feste di mezza Sardegna o nel piccolo schermo delle tv locali.

I funerali di Teresa Matta si svolgeranno domani, domenica 4 agosto, alle 16.30, a Oristano, nella chiesa del Sacro Cuore.

