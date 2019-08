Cagliari, torna la moda con “Looking for Fashion” a Marina Piccola

Torna ad animare la città di Cagliari Looking for Fashion, appuntamento annuale organizzato da Camera della Moda Sardegna, giunto ormai alla sua quinta edizione. La location designata per quest’anno è Marina Piccola, pensata per un ritorno estivo della tanto attesa passerella. L’evento si svolgerà lungo la passeggiata del porticciolo turistico, regalando ai passanti, in un contesto altamente suggestivo, una serata all’insegna della moda.

Looking for Fashion è la manifestazione su cui ogni anno Camera della Moda Sardegna punta tutto e ripone le proprie volontà perché è l’evento che rispecchia appieno il suo intento primario: promuovere i giovani designer emergenti, aiutandoli a presentarsi al pubblico, premiare lo studio, la dedizione e l’intraprendenza. A loro dedica quindi la sezione speciale New Generation che vedrà sfilare le creazioni di tre giovani designer: Giusy Mura, Alessia Michela Iside Loddo e Martha Paletto.

La serata, condotta dall’attore, regista e autore Simeone Latini, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, oltre che nomi affermati nel panorama della moda:

la fashion designer Anna Mattarocci, che quest’anno presenterà un inedito speciale in collaborazione con il pittore Franco Mascia, Mariateresa Carletti con la sua collezione Back to life e l’artista orafa Maria Conte con le sue opere ricercate.

Per il primo anno, l’evento avrà il piacere di ospitare Barolo Fashion Show, partner di Camera della Moda Sardegna, festival di alto profilo alla sua quarta edizione, con la presenza della Direttrice Artistica Marina Garaue di una delle giovani promesse che hanno partecipato alla scorsa edizione di BFS.

In esclusiva per la serata verrà presentato il cortometraggio Matres, ispirato alla mitologia sarda, scritto da Davide Vallascas e diretto da Luca di Bartolo.

