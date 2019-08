Sestu, maxi incendio dentro un centro commerciale: evacuati parcheggi, persone e altre attività. In corso un vasto incendio all’interno di una struttura nel complesso di un centro commerciale nei pressi dell’ex SS131, sul posto varie squadre di Pronto intervento dei Vigili del Fuoco impegnate per contrastare il rogo generalizzato, evacuazione di persone nelle attività adiacenti e dai parcheggi sotterranei Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando nel primo pomeriggio di oggi, da circa le 15 le squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale stanno operando per un vasto incendio che si è sviluppato all’interno di una struttura di un complesso commerciale sito a Sestu (CA) nei pressi della Strada Statale ex 131.

La struttura compresa tra il piano seminterrato e il piano terra è adibita alla vendita di mobili materiali vari, merce per casalinghi, materiale elettrico, stoffe ecc.. Le squadre di Pronto intervento stanno operando con “autopompe” “autobotti”, un” AF ARA (autofurgone autorespiratori) per il ricambio di bombole d’aria e maschere che permettono agli operatori di operare nell’area coinvolta. Sul posto si è recato anche il Funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco. Intervento in corso.

L'articolo Sestu, maxi incendio dentro un centro commerciale: evacuati parcheggi, persone e altre attività (VIDEO) proviene da Casteddu On line.