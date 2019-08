I Baschi Verdi arrestano un 44enne a Quartu per droga: cronaca del blitz in via Asproni

Proseguono senza sosta le attività di contrasto alla diffusione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuate sul territorio dell’intera provincia di Cagliari da parte della Fiamme Gialle del Comando Provinciale.

La quotidiana attività di controllo economico del territorio, rafforzata ed intensificata durante il periodo estivo grazie anche al rinforzo di personale disposto dal Comando Generale che ha inviato sull’isola un’aliquota di Allievi Finanzieri provenienti dai Reparti di Istruzione, viene indirizzata, da un lato al contrasto alla diffusione e al consumo di sostanze stupefacenti e dall’altro ad intercettare e stroncare le attività di spaccio, sia minute che organizzate.

In questo contesto giocano un ruolo fondamentale una specifica attività di analisi del contesto del territorio – che individua le zone più “calde” e maggiormente interessate dal fenomeno – l’esame delle informazioni di volta in volta acquisite a seguito dei numerosi interventi effettuati nella provincia e, non da ultimo, l’impiego sistematico nei servizi di specie delle unità cinofile, preziosissime alleate nell’individuazione dei nascondigli delle sostanze stupefacenti durante le attività di perquisizione.

Appunto durante un servizio di perlustrazione del territorio, una pattuglia di Baschi Verdi, a Quartu S. Elena, notava, all’altezza di Via Asproni, il “classico” movimento di persone legato ad un’attività di spaccio: atteggiamento circospetto e guardingo, rapido ingresso all’interno di un palazzo o di un’abitazione, allontanamento veloce cercando di non dare nell’occhio.

Analizzata e tenuta sotto osservazione questa circostanza, i Finanzieri hanno quindi deciso far scattare il blitz ed entrare nello stabile, dirigendosi nell’appartamento del presunto spacciatore.

Qui hanno trovato un italiano di 44 anni – già gravato da precedenti di polizia specifici -, al quale, all’esito della perquisizione domiciliare, è stato contestato il possesso di 13 dosi di cocaina (per un totale di 3,680 grammi) e 3 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione e 580 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Il soggetto è stato tratto in arresto per il reato di spaccio ed all’esito del processo per direttissima, celebrato questa mattina, sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza preliminare fissata per il prossimo 6 settembre.

