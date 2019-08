Calamosca una spiaggia affascinante ed alternativa, per il popolo cagliaritano e non, al Poetto che fa il paio con l’altra suggestiva spiaggia nella parte opposta di Giorgino. La spiaggia è sempre sold-out, bisogna chiedere permesso per passare ed il telo devi stenderlo con cura per non occupare spazi altrui, o in alternativa arrivare all’alba. Indubbiamente attraente, con il faro alla destra ed un mare che ha i colori delle calette della Sardegna orientale.

Sarà per qualcuno un azzardo ma dobbiamo ringraziare, permettete la sottolineatura, la servitù che ha permesso di salvaguardare la zona. Con l’attuale sensibilità ambientale, l’insediamento militare deve divenire al più presto ex servitù e dar modo di innescare un volano economico e valore aggiunto alla proposta turistica del capoluogo.

Ì frequentatori abituali della caletta elencano simpaticamente fanno le spiagge confinanti che va verso il Poetto: Cala Fighera, Sella del Diavolo, la stupenda veduta dal sentiero; dopo l’elenco inevitabilmente la battuta: <<“ooo stai attento a non arrivare a “calamuranda”, ehehehe!>>, giù risate con spirito ed ironia casteddaia. Siamo veramente fortunati, quanti credete che ci invidino la fortuna che abbiamo: una spiaggia a due minuti dalla città? Milioni di milioni.

Gianfranco Carboni

L'articolo Calamosca, la spiaggia sempre sold out: da Cala Fighera alla Sella, storia di magie e leggende casteddaie proviene da Casteddu On line.