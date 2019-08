Vasto incendio sulla Ss 131, fiamme a pochissima distanza dalle automobili

Un vasto incendio è scoppiato ai bordi della Strada statale 131, nella zona di Paulilatino. Le fiamme, alimentate dal vento, stanno pian piano divorando cespugli e piante in una zona di campagna. Il fuoco e il fumo stanno creando non poche difficoltà ai tanti automobilisti in transito per raggiungere la zona di Cagliari. Nel video pubblicato da L’eco di Barbagia di vede benissimo la furia del fuoco: c’è chi, per prudenza, si è fermato con l’auto prima della zona dell’incendio, aspettando l’arrivo dei Vigili del fuoco.