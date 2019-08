Droga e guida in stato di ebbrezza: 4 denunce nelle strade della movida a Cagliari

Proseguono ad opera delle Forze di Polizia statali e della Polizia locale i servizi coordinati di controllo del territorio stabiliti lo scorso 17 luglio nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi in Prefettura e presieduta dal Prefetto di Cagliari Bruno Corda, cui ha partecipato il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, dedicata ad un esame congiunto, sotto il profilo dell’ordine e sicurezza pubblica, della situazione dei quartieri storici di Cagliari.

In alcune aree del centro della città, in particolare nei rioni di Marina e Stampace, si sono spesso registrati episodi di degrado urbano – quali l’abbandono per le strade di contenitori di bevande e/o bottiglie di vetro, atti di vandalismo e di disturbo della quiete pubblica, ovvero collegati anche all’uso di alcool e/o di sostanze stupefacenti – posti in essere, nelle ore serali e notturne, dai frequentatori delle aree e dei locali ivi presenti, con conseguente disturbo per la tranquillità dei residenti.

Nel corso del Comitato è stato concordato di intensificare i controlli da parte della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo di Polizia Municipale, attraverso un programma coordinato di interventi finalizzato a prevenire e contrastare situazioni di illegalità, elevando il livello di sicurezza e, conseguentemente, la sua percezione da parte dei cittadini nei luoghi della c.d. “movida”, nei quali occorre garantire adeguati livelli di vivibilità e convivenza civile.

L’iniziativa, attuata sin dal mese di luglio, ha previsto una prima fase nel quartiere Marina, ove le operazioni sono state condotte congiuntamente dalle Forze di Polizia Statale e dalla Polizia Municipale.

I controlli sono stati realizzati tenendo conto delle diverse tipologie di attività commerciali presenti, sia per il contrasto all’abusivismo ed alla contraffazione nelle zone in cui si concentra il maggior numero di venditori abusivi e di rivendite di merce varia, sia per verificare il rispetto, da parte dei piccoli market per la vendita al dettaglio di alimentari, dell’ordinanza comunale n 30 del 31.05.2019 che stabilisce il divieto, dalle ore 22:00 alle ore 06:00, di vendita di bevande alcoliche e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro o di latta nei quartieri del centro, salvo le aree in uso a qualsiasi titolo per l’esercizio delle attività di ristoro.

Tali attività procedono anche nel mese di agosto, interessando oltre al quartiere Marina, anche quelli di Stampace, Castello e Villanova, attraverso mirati e costanti servizi di controllo, finalizzati alla prevenzione dei vari reati, i cui autori potrebbero incorrere anche nel “daspo urbano”, nonché alla verifica sul rispetto della disciplina in materia di contrasto all’abusivismo e alla contraffazione.

Nel corso dei servizi svolti nei giorni scorsi sono state identificate e controllate 185 persone e 60 veicoli; 4 le persone denunciate per reati vari, tra cui spaccio di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebbrezza.

Sono stati, altresì, elevati diversi verbali per violazioni al codice della strada.

I servizi proseguiranno anche stasera nell’ambito di una strategia pienamente condivisa con l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di consentire alla cittadinanza di riappropriarsi di alcune aree, coniugando il legittimo svolgimento delle attività commerciali da parte degli esercenti dei locali pubblici con l’esigenza di assicurare ai residenti condizioni di normale vivibilità.

