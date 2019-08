I barracelli di Cabras in campo contro furti di sabbia, fumo nelle spiagge e parcheggi abusivi

È pienamente operativa la Compagnia Barracellare del Comune di Cabras, diretta dal Capitano Fabrizio Lochi, in campo dal 13 luglio scorso con 11 agenti. Si tratta di un primo contingente al quale si aggiungeranno ulteriori 10 agenti, una volta conclusi tutti gli adempimenti di legge.

La compagnia svolge servizio diurno e notturno di pattuglia su tutto il territorio del Comune. In questo periodo estivo l’attività della compagnia si concentra anche sul controllo delle zone costiere, ed in particolare sul controllo di roulotte, camper o vetture che sostano in aree o zone non idonee rispetto a quelle appositamente delimitate per il parcheggio, e sul controllo del rispetto delle ordinanze regionali e comunali in materia di sicurezza ambientale, come l’ordinanza anti fumo per le spiagge.

Già attivo anche il numero verde 800125018 per segnalare, ad esempio, il furto della sabbia, la sosta selvaggia sul litorale o sulle dune di sabbia, la disapplicazione dell’ordinanze regionali e sindacali.

La Compagnia svolge poi importanti compiti di prevenzione e repressione in materia di controllo di rifiuti abbandonati, con particolare attenzione alle discariche abusive nell’agro e nelle zone costiere, nonché servizi di prevenzione e repressione degli incendi, con l’attivazione di servizi di pattugliamento, avvistamento ed allarme su tutto l’agro del Comune.

Importante anche l’attuale collaborazione con le autorità preposte al servizio di protezione civile, in occasione di eventi musicali e sagre.